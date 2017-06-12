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Жителі окупованих територій зможуть отримати біометричний паспорт лише після спецперевірки

Жителі окупованих територій зможуть отримати біометричний паспорт лише після спецперевірки
Громадяни України, які прописані на тимчасово окупованих територіях, матимуть змогу отримати біометричний паспорт лише після проходження додаткової перевірки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це повідомив речник державного підприємства «Документ» Володимир Поліщук. Він розповів, що суть спеціальної перевірки полягає в тому, що зазначені особи мають надати також додаткові документи для їх ідентифікації. Поліщук відзначив, що деякі документи з окупованих територій були загублені в результаті дій, що розгорнулися на території Донбасу та Криму, тому компетентні органи не мають можливості провести ідентифікацію громадян за формою № 1. У зв’язку з цим Кабінетом міністрів було ухвалено постанову, що рекомендує компетентним органам просити надати додаткові документи для остаточної ідентифікації.

Поліщук уточнив, що до таких документів можна віднести свідоцтво про народження, військовий квиток або будь-який інший документ, що може засвідчити вашу особу. Після отримання цих документів разом зі стандартним комплектом, що включає внутрішній паспорт та ідентифікаційний код, інформація про особу подається до інших органів влади для додаткової ідентифікації і лише потім видається біометричний паспорт.
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