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У Мінсоцполітики повідомили, скільки в Україні внутрішніх переселенців

У Мінсоцполітики повідомили, скільки в Україні внутрішніх переселенців
Прес-служба Міністерства соцполітики України оприлюднила інформацію щодо кількості внутрішніх переселенців та останніх витрат на допомогу для зазначеної категорії осіб, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

За актуальною на 12 червня інформацією, нині в Україні зафіксовано на обліку 1 593 466 переселенців, які виїхали з окупованих територій Донбасу та Кримського півострова. Відомо також, що на обліку перебувають 1 282 598 родин внутрішніх переселенців. У профільному міністерстві зазначили, що на даний момент на соціальну допомогу зазначеної категорії було витрачено з державного бюджету 1 мільярд 220 мільйонів 144 тисячі гривень.

Варто нагадати, раніше керівник МінТОТ Георгій Тука заявляв, що згідно з статистичними даними, 75 % переселенців не мають намірів повертатися назад на колишні місця проживанні на Донбасі. Це, за словами урядовця, ставить нове завдання перед української владою, яке полягає у переформатуванні державної політики як щодо внутрішніх переселенців, так і стосовно розвитку суспільства загалом.
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