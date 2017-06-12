У Мінсоцполітики повідомили, скільки в Україні внутрішніх переселенців

Прес-служба Міністерства соцполітики України оприлюднила інформацію щодо кількості внутрішніх переселенців та останніх витрат на допомогу для зазначеної категорії осіб, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
За актуальною на 12 червня інформацією, нині в Україні зафіксовано на обліку 1 593 466 переселенців, які виїхали з окупованих територій Донбасу та Кримського півострова. Відомо також, що на обліку перебувають 1 282 598 родин внутрішніх переселенців. У профільному міністерстві зазначили, що на даний момент на соціальну допомогу зазначеної категорії було витрачено з державного бюджету 1 мільярд 220 мільйонів 144 тисячі гривень.
Варто нагадати, раніше керівник МінТОТ Георгій Тука заявляв, що згідно з статистичними даними, 75 % переселенців не мають намірів повертатися назад на колишні місця проживанні на Донбасі. Це, за словами урядовця, ставить нове завдання перед української владою, яке полягає у переформатуванні державної політики як щодо внутрішніх переселенців, так і стосовно розвитку суспільства загалом.