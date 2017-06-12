В уряді пообіцяли збільшення зарплат на третину

В українському Міністерстві соціальної політики повідомили, що до кінця року очікується, що середня заробітна плата збільшиться на третину, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію оприлюднив очільник Мінсоцполітики Андрій Рева. Зокрема, відомо, що зарплати зростуть на 37 % і будуть більше семи тисяч гривень. Міністр соціального політики відмітив, що реформування системи оплачування праці передбачає, що буде переглянуто заробітну плату з метою її покрокового підвищення, а також поступової ліквідації заборгованості з її виплати. Рева також розповів, що реформа системи оплати праці проводиться разом з модернізацією системи інспекції праці. Керівник профільного відомства зауважив, що першими етапами на шляху до проведення реформи стало збільшення розміру мінімальної зарплати на 100 :% та комплекс заходів, націлений на стримування інфляції на посередньому рівні.
Варто нагадати, що на квітень поточного року розмір середньої заробітної плати склав 6659 гривень, що є на 1,4 % або на 93 гривні менше, ніж у березні.