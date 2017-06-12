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СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

У Росії злякалися з пропозицій Києва посилити контроль над росіянами в Україні – МЗС

У Росії злякалися з пропозицій Києва посилити контроль над росіянами в Україні – МЗС
В українському міністерстві закордонних справ заявили, що в Росії з острахом сприйняли пропозицію українського профільного міністерства щодо посилення норм контролю над громадянами РФ на українських територіях, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це повідомив заступник керівника МЗС України Сергій Кислиця. Він зауважив, що подібна реакція в Російській Федерації слугує свідченням того, що Київ рухається в правильному руслі і рішення щодо використання сучасних методів контролю за росіянами на території України є вірними.

Варто нагадати, що напередодні керівник українського МЗС Павло Клімкін повідомив, що в міністерстві розглядають варіант створення спеціальної системи інформування громадян РФ щодо планів приїхати до України. Клімкін висловив думку, що «нині візи дійсно відживають своє» і варто звикати до того, що люди використовують біометричні паспорти. Після того, як МЗС отримає політичне схвалення відповідного рішення, необхідно буде декілька місяців для розробки та тестування спеціальної платформи.
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