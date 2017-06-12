Львівська влада звернулась до уряду з проханням оголосити місто зоною еколиха

Представники Львівської міської комісії, що опікується питаннями техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, направили до Кабінету міністрів офіційне звернення з проханням оголосити населений пункт територію економічного лиха, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Львова Андрій Садовий. Він дорікнув організаторам «сміттєвої блокади», зауваживши, що вони мають змогу «святкувати». Садовий заявив, що міській владі вдалося протриматися рік, але наразі можливості місцевих посадовців вичерпані. Рішення про звернення до уряду хвалили 12 з 13 представників комісії. Надалі очікується, що звернення від місцевої влади мають розглянути представники Кабміну та Ради нацбезпеки та оборони. Остаточне слово щодо цієї проблеми залишається за президентом та парламентом, що має затвердити указ глави держави.
Варто нагадати, що в минулому році Андрій Садовий вже звертався до Петра Порошенка та Володимира Гройсмана з проханням визнати Львів, а також селища Грибовичі та Малехів територією надзвичайної екологічної ситуації.