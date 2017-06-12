Балчун хоче і надалі очолювати «Укрзалізницю»

Войцех Балчун, який наразі очолює компанію «Укрзалізниця», повідомив, що якщо Уряд України дасть згоду на продовження його контракту, він готовий і надалі працювати керівником підприємства. Як передає replyua.net, про це Балчун повідомив під час прес-конференції. «Ви бачите, що я кожного дня активно працюю, і це є найкращою відповіддю на ваше запитання», - заявив Балчун у відповідь на запитання журналістів, чи є у нього бажання працювати далі у разі схвалення звіту Кабміном.
У той же час, віг зазначив, що питання щодо продовження його контракту повинне вирішуватися урядом, попередньо заслухавши звіт про підсумки роботи правління «Укрзалізниці». «Прем'єр-міністр заявив, що ми готуємося до звіту на Кабміні, він оцінить нашу роботу і в залежності від результатів оцінки буде вирішуватися це питання», - сказав Балчун.
За словами глави «Укрзалізниці», він почав надавати звіт про виконану роботу на своє сторінці в Facebook. «Особисто я вже почав звітувати на своїй сторінці в Facebook. І кожного дня маю намір інформувати, що вийшло, а що ні. Проте можу сказати, що у дуже складних умовах ми дуже багато змогли зробити», - сказав він.