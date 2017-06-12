Російські спецслужби активно використовували «ОК» і «ВК» для підготовки до вторгнення в Україну - СБУ

Спецслужби РФ активно застосовували інформаційно-психологічні операції проти України завдяки використанню соцмереж «ВКонтакте» і «Однокласники» під час підготовки до військового вторгнення. Як інформує replyua.net, це під час круглого столу в Києві розповіла заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту в сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна.
За її словами, період підготовки до військового вторгнення супроводжувався активним використанням російськими спецслужбами спеціальних інформаційних та інформаційно-психологічних операцій проти України. У тому числі, шляхом створення, адміністрування, штучного нарощування відвідуваності антиукраїнських і проросійських груп в українському сегменті російських соцмереж «Вконтакте» і «Однокласники».
«Не секрет, що значну частина цих груп адміністрували з території РФ, також використовувалися заходи залучення спецслужбами РФ громадян України, які, в деяких випадках за матеріальну винагороду, що проводиться через сервіс« Яндекс.Деньги », здійснювали акції на шкоду територіальній цілісності, суверенітету і безпеки Україна», - додала Лапутіна. Як відомо, 16 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до російських соцмереж.