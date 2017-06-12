Эксперт: наконец-то украинские ученые будут беспрепятственно посещать европейские симпозиумы и выставки, презентуя Украину миру

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Горячая тема: Цимбалюк прокомментировал реакцию россиян на начало безвизового режима между Украиной и ЕС

С 11 июня официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. Эксперты называют разные положительные стороны данного новшества. Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко в эфире одной из радиостанций высказал мнение, что безвизовый режим уравнивает конкурентные возможности граждан Украины. Это касается не только бизнеса, но и ученых, водителей и других людей, которым нужно посещать европейские страны не запланировано.Эксперт отмечает, что ранее организаторы различных конференций и выставок избегали приглашения на них представителей из Украины, потому что не хотели помогать в тягостном процессе оформления визы. Теперь же украинские ученые смогут без проблем посетить любые зарубежные мероприятия и представить Европе украинскую науку. Кроме того, безвизовый режим стал толчком изменений и внутри страны. В частности, важным шагом в предоставлении большей защищенности каждому гражданину Александр Сушко называет внедрение биометрических паспортов.«Те же биометрические паспорта, которые украинцы начали получать, благодаря подготовке к безвизовому режиму. Они значительно более защищены, фактически нет ни одного зафиксированного факта подделки такого паспорта. Это означает, что значительно меньше риск нарушения прав человека, связанного с похищением или подделкой документов, а такие проблемы были достаточно частыми в прошлом», - отмечает Александр Сушко.