Климкин рассказал, что будет с безвизом для коллаборантов из Крыма и Донбасса

Во время сегодняшнего прямого эфира на канале «1+1» глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что у людей, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, не будет возможности безвизово посетить страны Евросоюза, если они являются колаборантами местной «власти» и получили биометрические паспорта незаконным способом. Об этом сообщает replyua.net.
Главный дипломат страны добавил, что люди, которые живут на оккупированных территориях – это граждане Украины, в связи с чем власти необходимо о них заботиться и создавать для них стимулы.
«Однако те, кто сотрудничает с представителями оккупационной власти, кто получает нелегальные документы, – они нарушают украинские законы. Таких будем отсеивать. Сейчас уже работает «фильтр», соответствующая информация идет и через спецслужбы, и из других источников. Мы рассматриваем и другие идеи... Таким образом, мы поставим это под контроль. Так, чтобы эти все коллаборанты, которые сотрудничают с российской властью, потоком пошли в ЕС, – так не будет», – заявил министр.