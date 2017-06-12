валюта
СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Известный юрист поделился полезными советами, которые пригодятся всем, кто уже хочет воспользоваться безвизом

Известный юрист поделился полезными советами, которые пригодятся всем, кто уже хочет воспользоваться безвизом
С 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и странами ЕС. Известный украинский юрист, председатель общественной организации «Центр общественного содействия и правозащиты» Роман Петрушин в эфире «Громадського радио» рассказал, как украинцам на практике воспользоваться безвизом, чтобы не возникло проблем при пересечении границы и путешествии странами Европы.

По словам юриста, прежде, чем отправиться в путешествие за границу нужно получить биометрический паспорт. Желательно получить страховку, поскольку в странах Европы дорога медицина. Если вы хотите поехать на автомобиле, то нужно иметь документы на транспортное средство, наклейку с названием страны, водительские права международного образца, хотя в некоторых странах можно ездить по документу старого образца. Также Роман Петрушин советует заблаговременно узнать телефоны консульств. Если у вас что-то случилось, европейская полиция также может связать вас с консульством.

На вопрос за что украинцев могут задержать в странах ЕС юрист ответил, что, если человек въехал на автомобиле, то его могут оштрафовать. Штрафы нужно оплачивать, поскольку информация хранится в базе. Если человек уедет и не оплатит, потом сумма штрафа будет увеличена. Если человека сфотографировала камера, то штраф придет в Украину. «Не надо нервничать. Если вы ничего не сделали, никаких последствий не будет. Если вы что-то нарушили, не зная об определенной норме, то попробуйте объяснить это. Возможно, полиция просто предупредит, чтобы вы так больше не делали. Если нет, то покоритесь действиям полиции и оплатите штраф», – резюмировал Роман Петрушин.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Цимбалюк прокомментировал реакцию россиян на начало безвизового режима между Украиной и ЕС

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
11 июн 2017
9990

Цимбалюк прокомментировал реакцию россиян на начало безвизового режима между Украиной и ЕС

В российских средствах массовой информации новость об официальном начале действия безвизового режима между Украиной и ЕС оказалась практически выпущенной из информационной ленты, подобно конкурсу

11 июн 2017
9344

Журналіст розповів, як відреагували жителі окупованих територій Донбасу на безвіз

Журналіст Денис Казанський поділився в соціальній мережі Facebook інформацією, як відреагували жителі так званої «ДНР» на запуск безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, інформує

11 июн 2017
7789

Активисты защиты русского языка просят Порошенко не цитировать русских классиков, а то в России останутся только мемуары Брежнева

Популярный украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook пишет о том, что после совещания в администрации президента РФ Владимира Путина выяснилось, что Лермонтов не писал «Прощай,

11 июн 2017
7043

У Німеччині лише завдяки втручанню консула українця перепустили через кордон

В аеропорту німецького міста Кельн завдяки втручанню українського консула було дозволений в'їзд безвізовому пасажиру, який не мав підтверджуючих документів. Як інформує replyua.net, про це повідомляє

Последние новости

В Киеве водитель маршрутки ножом ранил учасника АТО

Балчун хоче і надалі очолювати «Укрзалізницю»

Что лучше купить двухкомнатную или трехкомнатную квартиру

Російські спецслужби активно використовували «ОК» і «ВК» для підготовки до вторгнення в Україну - СБУ

У Києві невідомий вистрелив у жінку та залишив її помирати

Перед початком мітингу у Москві затримали Навального

Порошенко підписав закон про заборону георгіївської стрічки

Эксперт: наконец-то украинские ученые будут беспрепятственно посещать европейские симпозиумы и выставки, презентуя Украину миру

Андрей Магера: сегодня тот день, когда произошел окончательный распад СССР, инициатором выступил не Киев, а именно – Москва

Блогер: росіяни місця собі не знаходять через безвіз і це цілком природньо

Пауза пропаганды: эксперт рассказал, чего Украине ожидать от Путина

Блогер: Навальный явно ведет свою собственную игру, которая контролируется лишь определенной частью Кремля

Россиян предупредили о вероятности массовых задержаний без разбора

Климкин рассказал, что будет с безвизом для коллаборантов из Крыма и Донбасса

Этикетка товара

Известный юрист поделился полезными советами, которые пригодятся всем, кто уже хочет воспользоваться безвизом

Порошенко своею подписью одобрил важный закон об оружии

Наемники из Польши и оружие из США: боевики на Донбассе заметили «подкрепление» ВСУ

Российский блогер: 12 июня 1990 года нынешний аквафреш был флагом надежды и европейских ценностей, не то что теперь

Укрзалізниця запускає потяги до Варни і Відня

 Новости за день