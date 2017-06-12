Известный юрист поделился полезными советами, которые пригодятся всем, кто уже хочет воспользоваться безвизом

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Цимбалюк прокомментировал реакцию россиян на начало безвизового режима между Украиной и ЕС

С 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и странами ЕС. Известный украинский юрист, председатель общественной организации «Центр общественного содействия и правозащиты» Роман Петрушин в эфире «Громадського радио» рассказал, как украинцам на практике воспользоваться безвизом, чтобы не возникло проблем при пересечении границы и путешествии странами Европы.По словам юриста, прежде, чем отправиться в путешествие за границу нужно получить биометрический паспорт. Желательно получить страховку, поскольку в странах Европы дорога медицина. Если вы хотите поехать на автомобиле, то нужно иметь документы на транспортное средство, наклейку с названием страны, водительские права международного образца, хотя в некоторых странах можно ездить по документу старого образца. Также Роман Петрушин советует заблаговременно узнать телефоны консульств. Если у вас что-то случилось, европейская полиция также может связать вас с консульством.На вопрос за что украинцев могут задержать в странах ЕС юрист ответил, что, если человек въехал на автомобиле, то его могут оштрафовать. Штрафы нужно оплачивать, поскольку информация хранится в базе. Если человек уедет и не оплатит, потом сумма штрафа будет увеличена. Если человека сфотографировала камера, то штраф придет в Украину. «Не надо нервничать. Если вы ничего не сделали, никаких последствий не будет. Если вы что-то нарушили, не зная об определенной норме, то попробуйте объяснить это. Возможно, полиция просто предупредит, чтобы вы так больше не делали. Если нет, то покоритесь действиям полиции и оплатите штраф», – резюмировал Роман Петрушин.