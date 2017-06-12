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Укрзалізниця запускає потяги до Варни і Відня

Укрзалізниця запускає потяги до Варни і Відня
«Укрзалізниця» розширює маршрути до країн ЄС, вже на сьогоднішній день перевізник з'єднує Київ з п'ятьма столицями європейських країн. Про це повідомив очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net.

«Стартує поїзд Ковель-Холм, а з 15 червня запускаємо сполучення Львів-Варна, який буде також проходити через Івано-Франківськ та Чернівці. Це має зробити більш зручними поїздки наших громадян на пляжі сонячної Болгарії. Скоро має почати курсувати друга пара поїздів Hyundai Rotem сполученням Київ-Перемишль (Польща), чий маршрут пройде через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. В даний час ми працюємо над тим, щоб вже з грудня поточного року почало діяти безпересадкове сполучення Київ-Відень (Австрія), - написав він.

Зараз прямим поїздом з Києва можна дістатися до п'яти столиць європейських країн - Прагу (Чехія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина), Варшави (Польща) та Бухарест (Румунія). «Протягом чотирьох місяців поточного року УЗ перевезла 48,4 тис. пасажирів до країн Євросоюзу. Це більше ніж в два рази, ніж за весь 2015 рік (23,8 тис.). Або в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року (4 місяці 2016- го - 8,6 тис.). За минулий рік в напрямку Україна-Захід ми перевезли майже стільки пасажирів, скільки глядачів може вмістити знаменитий стадіон «Уемблі» (79 тис. пасажирів) », - уточнив Балчун.
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