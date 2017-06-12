До отримувачів субсидій в Україні хочуть надсилати ревізорів

Вже цього року в Україні може початися новий етап перевірки отримувачів субсидій, передає replyua.net. Для цього Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики готують відразу два законопроекти. Про це повідомляє «Сегодня». Нововведення передбачають появу ревізорів - соціальних інспекторів, яким буде надано доступ до житла українців. Вони перевірятимуть, чи дійсно сім'ї потребують фінансової допомоги від держави. Ревізори працюватимуть в органах соціального захисту на місцях. Для цього створять цілу структуру на чолі з регіональними керівниками, яких призначить держсекретар Міністерства соціальної політики.
Якщо законопроекти підтримають у Верховній Раді, то інспектори почнуть роботу з наступного року. Створення нової посади для державного бюджету обійдеться приблизно в 50 мільйонів гривень. Варто зазначити, що рік тому на соціальний захист витратили 258 мільярдів гривень, що становить третину від загального бюджету країни.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України встановив, що з 1 травня житлова субсидія не призначається на наступний період при наявності двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у споживача, а також запровадив смс-інформування громадян про призначення субсидії.