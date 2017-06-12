У Путина есть поводок: дипломат рассказал, почему РФ не отпустит Украину

В интервью «Радио Свобода» бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что хотя Украина и достигла существенных успехов в евроинтеграционном процессе, Российская Федерация еще в течение длительного времени будет на поводке держать Украину, так как в Кремле опасаются, что НАТО приблизится к российским границам, информирует replyua.net.
«Я не думаю, что Путин так просто отступит, так как все происходящее сейчас на Донбассе является постоянно действующим конфликтом, который для российского президента очень выгоден. Таким образом, Владимир Путин продолжает удерживать на поводке Украину и не дать возможности нашей стране нормально развиваться», - уверен дипломат. Вместе с там, Владимир Огрызко уверен, что Киеву, даже с учетом постоянного давления со стороны Кремля, все же удалось стать на правильный путь своего развития.
«Власть можно за многие вещи критиковать. Но если взять во внимание общую картину, то Украина правильно движется в проевропейском и пронатовском движении. Но у Путина есть ремешок, и используя его он постоянно будет пытаться создать нам множество проблем, чтобы финансовые и, самое главное, человеческие ресурсы Украины иссякали», - уверен Огрызко.