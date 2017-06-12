Укрзалізниця анонсувала запуск потягів до Болгарії та Австрії

Керівник української компанії залізничного перевізника Войцех Балчун з нагоди запуску безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом анонсував на власній сторінці в соціальній мережі Facebook початок роботи нових міжнародних маршрутів, інформує replyua.net.
Зокрема, вже з 15 червня з українського Львова стартує потяг до болгарської Варни. Балчун відзначив, що маршрут прокладено через Івано-Франківськ та Чернівці. Також представники Укрзалізниці нині працюють над тим, щоб вже з грудня 2017 року з’явився прямий маршрут з українського Києва до австрійського Відня. Крім того, Балчун відзначив, що з понеділка, 12 червня, почав свій рух потяг Ковель-Холм і згодом має стартувати ще одна пара швидкісних потягів за маршрутом Київ-Перемишль, що рухатиметься через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.
Очільник Укрзалізниці відзначив, що вже нині українська столиця має залізничне сполучення з 5 столицями країн Європи: Прага, Братислава, Будапешт, Варшава та Бухарест. Балчун наголосив, що міжнародні західні рейси користуються зацікавленістю серед українців, адже якщо в 2016 році з січня по квітень цими маршрутами скористалися 8,6 тисяч громадян, то вже в цьому році за аналогічний період було зафіксовано 48,4 тисячі пасажирів.