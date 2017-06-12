У МЗС назвали альтернативу візам для росіян

Керівник міністерства закордонних справ України Павло Клімкін назвав, якою може бути альтернатива візам для громадян Російської Федерації, про що останнім часом активно говорять представники української влади, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Клімкін повідомив, що в Україні може з’явитись система попереднього інформування росіян про їх наміри відвідати українську територію. Він відзначив, що на даний момент помітні тенденції того, що «візи відживають та відходять». Саме тому очільник МЗС України вважає, що варто перейти до того, щоб люди їздили виключно за біометричними паспортами. Що стосується системи для інформування громадян РФ, Клімкін пояснив, що вона представлятиме собою платформу в інтернеті, на яку росіяни матимуть за декілька днів до виїзду зайти і сповістити про плани приїхати в Україну. Це, за словами урядовця, дозволить українській стороні контролювати цей процес. Міністр також додав, що після того, як таке рішення отримає політичне схвалення, на його розробку може піти декілька місяців, після чого має відбутись тестування системи.
Голова МЗС наголосив, що ключовою метою залишається контроль на кордоні. Що стосується віз для росіян, то Клімкін повідомив, що їх давно вже можна було запровадити, однак тоді б виникла проблема, що Москва почала змушувати громадян окупованих територій України робити візи для відвідування своєї ж країни.