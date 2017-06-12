НАТО зацікавлене у вступі України до Альянсу – Ірина Луценко

НАТО готове прийняти Україну до своїх лав, і для цього є всі можливості і, головне, бажання. Як інформує replyua.net, про це розповіла депутат від ББП Ірина Луценко. За її словами, на тлі спроб знову нав'язати Україні безглузді і нескінченні дебати про те, наскільки країна готова або не готова вступати в НАТО, а також, наскільки НАТО готове і зацікавлене у подальшому розширенні на схід, Ірина Луценко пропонує розглядати факти, а не прислухатися до емоцій, більшість з яких мотивовано старими фобіями.
Так, під час останнього саміту НАТО Україна отримала статус спеціального партнера, що само по собі вже багато значить. Але справа не закінчилася формальним визнанням права України стати членом НАТО, як це вже було в минулому. Країни НАТО спеціально для України створили цілих п'ять трастових фондів, завдяки яким просування країни в бік Альянсу наповниться реальним фінансовим забезпеченням. Зокрема, мова йде про навчання фахівців в Україні, на зміну військової доктрини і стратегії таким чином, щоб вони відповідали стандартам НАТО. Будуть гроші і на реформи української армії.
Від України також вимагають низки конкретних дій, каже Ірина Луценко. Серед іншого, в НАТО хочуть, щоб країна завершила судову реформу, надала можливість заходити на внутрішній ринок зарубіжним інвесторам, а також збільшила кількість робочих місць. Війну також треба закінчити, системну корупцію - подолати, бюрократію - приборкати.