У Держприкордонній службі повідомили про результати першого дня безвізу

За даними Державної прикордонної служби України, кордон з ЄС у неділю перетнули близько 52 тисяч чоловік. Як інформує replyua.net, поки що тільки п'ята частина з них поїхала за кордон за біометричними паспортами. Саме вони і скористалися правом безвізового проїзду. Решта - за паспортами старого зразка, в яких вже були проставлені візи раніше.
Поки що занадто великого зростання потоку туристів не відбулося. Проте російські ЗМІ вже встигли повідомити, що на західних кордонах України нібито скупчилися кілометрові черги, які не могли розсмоктатися навіть до ночі.
Прикордонники зазначили, що лише кілька людей змушені були повернутися назад, так як у них були не в порядку документи. У декого в старому паспорті закінчилася віза, хтось подумав, що безвіз діє і для паспортів старого зразка. Проблеми з чергами на деяких пунктах пропуску дійсно існують, але створюють їх, в основному, автомобілісти, які користуються машинами на іноземній реєстрації. На думку експертів, безвізовий режим посилить відкритість українського суспільства. Особливо це стосується жителів східних областей, для яких закордон десятиліттями асоціювалася переважно з Росією. Тепер і міграційні потоки поступово розгорнуться зі сходу на захід.