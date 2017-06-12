Завдяки безвізу український паспорт піднявся у світовому рейтингу

Український паспорт отримав найвищий результат з усіх пострадянських країн, крім держав Балтії, зайнявши 30 місце в рейтингу паспортів світу на сайті Passport Index. Як інформує replyua.net, віднині в українців на рахунку 119 безвізових країн. Індивідуальний рейтинг українського паспорта - 68, глобальний - 30.
Перше місце в цьому рейтингу займають Німеччина і Сінгапур, жителі яких мають право на безвізовий в'їзд в 159 країн. Далі розташувалися Швеція і Південна Корея з безвізовим режимом з 158 країнами. Данія, Італія, Фінляндія, Франція, Іспанія, Норвегія, Великобританія, Японія, США посідають третє місце з показником в 157 безвізових країн. У рейтингу Україна знаходиться поруч зі спеціальним адміністративним районом КНР Макао - 31 місце (118 країн). Громадяни Росії мають можливість подорожувати без віз в 106 країн світу, тому паспорт РФ займає 41 місце.
Нагадаємо, що напередодні представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що введення безвізового режиму розвінчує міфи про неповноцінність України для Євросоюзу. «Це насправді неординарна подія, яка розриває всі міфи про те, що Україна - десь на задньому дворі Європи. Ми це зробили», - сказав він в Брюсселі.