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МАУ повідомила про план запустити рейс до Торонто

МАУ повідомила про план запустити рейс до Торонто
Національна авіакомпанія МАУ, яка є найбільшим авіаперевізником країни, має гамір здійснювати далекомагістральні рейси Київ-Торонто вже влітку наступного року, передає replyua.net. «Думаю, ми не будемо кидатися «з головою у вир». На регулярні рейси Київ-Торонто можна очікувати в 2019 році», - повідомив вчора президент компанії Юрій Мірошников журналістам в аеропорту «Бориспіль». За його словами, спочатку, можливо, рейс буде сезонним. Свого часу компанія неодноразово змінювала плани запуску зазначеного рейсу.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» є найбільшою українською авіакомпанією. Її базовий аеропорт - ДМА «Бориспіль». Авіакомпанія за підсумками 2016 року одержала чистий прибуток в розмірі 387,885 млн. грн.. за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) проти чистого збитку 504,923 млн. грн. роком раніше.

На даний момент у флоті МАУ 42 літака. Середній вік парку - 12 років. Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський. Раніше авіакомпанія МАУ запустили акцію - великі знижки на 30 тисяч авіаквитків.
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