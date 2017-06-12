Україна через 5 років купуватиме норвезький газ

Радник глави Міненерго на своїй сторінці у соціальнй мережі Facebook Максим Белявський повідомив, що з 2022 року Україна зможе отримувати газ з Норвегії, інформує replyua.net. Технічно це стане можливим після будівництва інтерконектора між Польщею та Україною. Його будівництво скоро почнеться.
На думку ряду експертів, в Україні через ЄС надходить все той же російський газ, просто закупівля йде не безпосередньо, а через європейські країни. Серед аргументів: в ЄС видобувається газ, але його недостатньо для всього Євросоюзу, тому чималий обсяг «блакитного палива» закуповується в Росії. У минулому році так співпало, що «Газпром» збільшив поставки газу в Європу приблизно на такий же обсяг, який раніше продавав Україні. З 2022 року Україна матиме можливість отримувати газ з Норвегії безпосередньо, і це покладе край чуткам і припущенням. З іншого боку, це також означає, що у 2022 році Україна все ще не зможе вийти на повне забезпечення своїх потреб в газі за рахунок внутрішнього видобутку.
Нагадаємо, що раніше суд в Стокгольмі оголосив попередній результат за позовом «Нафтогазу» до «Газпрому». Суд визнав ціну на газ за контрактом від 2009 року завищеною і постановив переглянути її з урахуванням ринкових реалій з 2014 року, а також визнав незаконним пункт «бери або плати», задовольнивши вимоги української компанії.