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В Кабміні анонсували запуск потягу Київ-Краків

В Кабміні анонсували запуск потягу Київ-Краків
З 1 серпня поточного року з Києва до Кракова почне курсувати новий швидкісний потяг, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку інформацію оприлюднила представниця Кабінету міністрів Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка є віце-прем’єр-міністром з питань європейської інтеграції. Вона зауважила, що потяг нового залізничного маршруту стане не останнім, яким українські населені пункти будуть з’єднуватись з містами Європейського Союзу і вже нині тривають перемовини щодо запровадження нових маршрутів. Климпуш-Цинцадзе додала, що наразі інтерес до цього спостерігається як серед українців, так і серед іноземних партнерів.

Варто нагадати, що раніше нардеп Ярослав Дубневич повідомив, що вже з нового робочого тижня, в понеділок, 12 червня, свою роботу розпочне новий міжнародний маршрут Ковель – Холм, що дозволить за три години доїхати з українського міста до Польщі. Парламентар повідомив, що цей маршрут буде продовженням внутрішнього маршруту Одеса- Ковель. Квитки для пасажирів, які їхатимуть з Одеси чи Вінниці до польського міста Холм коштуватимуть 500 гривень, з Ковеля – 200 гривень.
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