У ДПСУ відзвітували, скільки українців скористалися безвзіом

Представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян надав останні дані щодо того, скільки громадян України скористалися правом без віз відвідати країни Європейського Союзу в перший день запуску безвізового режиму, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
За актуальною на 19 годину інформацією, понад 1400 українців перетнули кордон ЄС у рамках безвізу. Слободян зазначив, що при цьому вдалося уникнути черги, зайву метушню та скандали. За даними прес-секретаря ДПСУ, більшість українців скористалися автомобільними пунктами пропуску – 73 % , а 27 % обрали авіасполучення. Крім того, найбільш популярною виявилася українсько-польська ділянка кордону. Саме нею скористались 65 % українців, які виїхали до Європейського Союзу. За даними речника Держприкордонслужби, було зафіксовано лише одну відмову у виїзді до Євросоюзу і вона стосується особи, яка перевищила термін перебування в Данії. Також Слободян повідомив, що в «ніч безвізу» до роботи були залучені майже 200 журналістів у складі 113 знімальних груп.
Нагадаємо, за даними МЗС України, відмову на в’їзд до ЄС отримали 5 осіб, 2 з яких не мали біопаспорти, а решта перевищили термін перебування в країнах ЄС.