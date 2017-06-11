З 12 червня почне працювати новий міжнародний залізничний маршрут

Народний депутат Ярослав Дубневич, який очолює комітет ВРУ з питань транспорту, повідомив, що вже з понеділка, 12 червня, почне свою роботу міжнародний маршрут, що буде з’єднувати українську територію з польським містом Холм, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Нардеп відмітив, що такий крок є одним із основних у міждержавній програмі, яка націлена на створення транснаціональних коридорів. Фахівці «Укрзалізниці» та української прикордонної служби спільно з представниками Польської залізниці і тамтешніх митних й прикордонних служб погодили маршрут Ковель – Холм ( №751/752). Парламентар відмітив, що символічним кроком є те, що потяги на Холм стануть першим безвізовим маршрутом з території України до Польщі. Відомо, що зазначений міжнародний маршрут буде продовженням внутрішньо українського маршруту Одеса – Ковель (№84). Дубневич також відзначив, що раніше запущений маршрут до польського Перемишля викликав ажіотаж, як серед громадян України, так і серед громадян Польщі і менше, ніж за півроку, цим маршрутом перевезли більше 25 тисяч осіб.
Що стосується вартості проїзду на міжнародному маршруті, то для пасажирів з Ковеля до Холма квиток обійдеться в 200 гривень, а з Одеси чи Вінниці – 500 гривень.