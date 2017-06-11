У МЗС підтримали введення візового режиму з Росією

Українське зовнішньополітичне відомство підтримує введення візового режиму з Росією, а також допускає у майбутньому введення в'їзду для росіян за біометричними паспортами. Як передає replyua.net, про це повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца в інтерв'ю телеканалу 112 Україна.
«Ми виступаємо за введення візового режиму з Російською Федерацією, країною-агресором... В загальному, ми підтримуємо і переконані, що навіть віз буде недостатньо, аби здійснювати контроль на кордоні, тому що візи - це лише один з елементів. Цілком очевидно, що в майбутньому, в широкій перспективі, буде введення в'їзду винятково за біометричних паспортів з візами, з реєстрацією в міграційних службах, як це в тій же РФ, де потрібно протягом трьох днів зареєструватися», - наголосила Беца. У той же час прес-секретар МЗС акцентувала увагу на необхідності врахувати кілька факторів у разі введення відповідних візових заходів з боку РФ.
«У той же час, потрібно виважено реалізовувати цей процес, з розумінням деяких факторів. Перш за все, мова йде про 3-4 млн. українців, які знаходяться в Росії. В даний час Москва запровадила досить спрощену процедуру отримання громадянства, тобто за три місяці і знаючи російську мову - це дуже прискорена процедура, і це важливий фактор, через який ми можемо втратити багато наших громадян», - сказала Беца.