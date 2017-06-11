Коломойський намагається розірвати договір з НБУ за боргами «Приватбанку»

Бізнесмен Ігор Коломойський звернувся до Печерського районного суду столиці з проханням розірвати договір поручительства з Нацбанком за боргами «Приватбанку». Як повідомляє replyua.net, про це йдеться в позові, який є в реєстрі судових справ, повідомляє Finbalance.
Як відомо, в травні глава НБУ Валерія Гонтарєва повідомила, що «Приватбанк» планує погасити борг перед Нацбанком по рефінансуванню на 13,8 млрд. гривень. Але регулятор виступив категорично проти, оскільки погашення боргу може призвести до втрати застави активів, що належать Ігорю Коломойському, а також до втрати його персональних гарантій. Нагадаємо, в своєму розслідуванні журналісти «Схем» повідомили, що перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110 млрд. гривень на фірми, які існували тільки на папері.
21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність. Міністерство фінансів і Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд. гривень. Мінфін докапіталізувати банк на 116,8 млрд. гривень, з яких на 9,8 млрд. гривень - у 2017 році. В рамках оздоровлення Приватбанк НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд. гривень.