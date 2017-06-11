У Німеччині лише завдяки втручанню консула українця перепустили через кордон

В аеропорту німецького міста Кельн завдяки втручанню українського консула було дозволений в'їзд безвізовому пасажиру, який не мав підтверджуючих документів. Як інформує replyua.net, про це повідомляє департамент консульської служби зовнішньополітичного відомства України.
«Йдеться про пасажира рейсу авіакомпанії Wizzair, який прибув з Києва о 13:15. Громадянин сказав, що їде в Німеччину в якості туриста, але при цьому він не мав ніяких підтверджуючих документів - броні готелю або чогось ще», - розповів керівник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев. Після втручання українського консула, який знаходився в аеропорту, питання було врегульовано, і пасажиру дозволили в'їзд до Німеччини.
Як відомо, при в'їзді на територію ЄС прикордонник має право вимагати у пасажира документи, що підтверджують мету поїздки. Зазвичай необхідно мати бронь готелю або контакти особи, у якого планує зупинитися турист, і маршрут поїздки. Нагадаємо, що сьогодні, 11 червня, офіційно вступив в силу безвізовий режим між Україною і Євросоюзом.