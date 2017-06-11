Порошенко сказав, коли Україна стане членом Європейського Союзу

Український президент Петро Порошенко заявив, що Україна буде вже членом Європейського Союзу, коли сучасні школярі подорослішають, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Такий анонс глава держави зробив під час зустрічі з дітлахами, які від’їжджають до Угорщини на відпочинок в рамках соціального проекту «Книга добра». Президент зазначив, що ці школярі є майбутнім держави і він переконаний, що коли вони вже будуть дорослими, Україна буде країною-членом ЄС. Крім того, Порошенко наголосив, що Україна працюватиме надалі не тільки, плануючи вступити до Європейського Союзу, а й для приєднання до Північноатлантичного альянсу. Однак конкретні терміни, як і з ЄС, так і з членством в НАТО, Порошенко не назвав.
Варто зауважити, що керівник Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер раніше заявляв, що Україні не стати членом Європейського Союзу чи НАТО в найближчі 20-25 років. Водночас перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила 11 червня, що після запуску безвізу, Київ зосередиться на можливостях вступу до НАТО як на найвищому нині пріоритеті.