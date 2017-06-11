Порошенко убежден, что Украина будет частью ЕС, когда современные школьники вырастут

Глава украинского государства Петр Порошенко выразил мнение, что когда нынешние ученики школ достигнут совершеннолетнего возраста, Украина уже станет членом Европейского союза. Как передает replyua.net, соответствующее заявление он озвучил сегодня в Закарпатской области, встречаясь с детьми, которые отправляются в соседнюю Венгрию с целью отдыха благодаря инициативе Книга добра. Помимо Порошенко, встречу с детьми провели первая леди Украины Марина Порошенко, а также Андрей Киска, президент Словакии.
«Перед нами будущее Украины. Я не сомневаюсь, что когда они станут взрослыми людьми, наша страна уже пополнит ряд членов ЕС. И для этого мы будем делать все: изменим нашу страну, гарантируем защиту государству, обеспечим демократию, волю и свободу», - сказал Петр Порошенко.
Согласно информации пресс-службы президента благодаря поддержке украинского внешнеполитического ведомства и правительства Венгрии уже три года подряд венгерская сторона предоставляет возможность оздоровиться летом детям из семей участников антитеррористической операции, бедных семей и детей с особыми способностями.