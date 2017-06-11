На ура: Москаль поделился впечатлениями о первых восьми часах безвиза

Возглавляющий Закарпатскую ОГА Геннадий Москаль на своей странице в Facebook Геннадий Москаль написал, что на протяжении первых восьми часов сегодняшнего дня, 11 июня, в страны Европейского союза, используя биометрические данные, попали сто граждан Украины, информирует replyua.net. Высокопоставленный чиновник отметил, что больше всего желающих было оказаться в Венгрии – 89 человек. «Границу Украины и Словакии пересекли шесть туристов, еще пятеро отправились в Румынию. Каких-либо конфликтов не происходило, также нет новостей о том, что кого-то после пересечения пропускного пункта вернули назад. Таким образом, можно сказать, что первые восемь часов безвизового режима Украины с ЕС прошли на ура», - отметил Москаль.
Он также отметил, что 112 детей со всех регионов Украины без проблем прошли проверку документов на государственной границе в пропускном пункте «Тиса».
«Они поехали в Венгрию отдохнуть летом. Большая часть родителей этих детей встали на защиту территориальной целостности Украины на Донбассе. Очень хорошо, что наши соседи на западном рубеже такие хорошие и подставляют нам плечо в трудные времена», - добавил Геннадий Москаль.