Не прекращение войны и не возврат оккупированных территорий: Геращенко рассказала о главном приоритете Украины

Сейчас, после предоставления украинским гражданам права на безвизовые поездки в страны ЕС, Киеву нужно приложить все усилия для того, чтобы полностью имплементировать Соглашение об ассоциации, в том числе, речь идет об адаптации законодательной базы и внедрении стандартов Североатлантического альянса. Как сообщает replyua.net, соответствующую точку зрения в Facebook представила Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады.
Она считает, что сейчас время не для торжеств, а наоборот, нужно продолжать активную работу. «Нашими главными приоритетами должны стать: имплементация до конца Соглашения об ассоциации, и в частности, приближение норм законодательства Украины к стандартам НАТО в сфере обороны и безопасности. Это же касается обеспечения прав человека и охраны окружающей среды. Для журналистов эта работа не слишком интересна, и никакого скандала или пира на ней сделать нельзя, но именно эти маркеры в будущем нам помогут приблизиться к НАТО и Евросоюзу. Особенным приоритетом, конечно, является НАТО», - подчеркнула Геращенко.
«Приобретение членства в НАТО – это наша цель. Однако, аналогично безвизовому режиму, речь идет не о мечте, а о плане изменений в стране», - написала вице-спикер парламента.