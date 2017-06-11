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У МЗС розповіли, скільком українцям відмовили у в’їзді до ЄС та чому

У МЗС розповіли, скільком українцям відмовили у в’їзді до ЄС та чому
Представництво українського Міністерства закордонних справ оприлюднило першу інформацію щодо результатів запуску безвізового режиму між Європейським Союзом та Україною, інформує replyua.net з посиланням на Крим.Реалії.

За актуальною на 10 годину ранку інформацію, у в’їзді на територію Європейського Союзу відмовили 4 громадянам України. За даними українського МЗС, одній людині було відмовлено у пропуску до ЄС через попередню заборону в’їжджати на цю територію, одна особа не мала при собі ні біометричний паспорт, ні візу та ще дві людини перевищили ліміт перебування на території Євросоюзу. Зокрема, протягом 180-денного періоду дозволяється перебувати максимум 90 днів.

Станом на 10:00, польський кордон з Україною в рамках безвізу перетнули 539 осіб, румунський – 151 людина. До Будапешту приїхали 136 українців, 35 з яких вже скористалися можливостями, що надає безвізовий режим. Українсько-словацький кордон зранку встигли перетнули понад 700 українців, щоправда лише 33 особи скористалися безвізом. Також львівським та київським рейсом до Риму відправилися 45 українців, які є власниками біометричних паспортів. Крім того, у МЗС України зазначили, що популярністю у перший день роботи безвізового режиму користуються маршрути до Мюнхену, Парижу та Франкфурту-на-Майні.
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