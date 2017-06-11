Цимбалюк прокомментировал реакцию россиян на начало безвизового режима между Украиной и ЕС

В российских средствах массовой информации новость об официальном начале действия безвизового режима между Украиной и ЕС оказалась практически выпущенной из информационной ленты, подобно конкурсу Евровидение – 2017 после того, как от участия в нем отстранили представительницу РФ Юлию Самойлову. Как информирует replyua.net, об этом в прямом эфире телеканала «112.Укриана» рассказал известный украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий корреспондентом УНИАН в Москве.
По его словам, множество российских телеканалов, радиостанций и газет уже по традиции отметили, что предоставление гражданам Украины безвиза не дает им права на трудоустройство в странах Шенгенской зоны. К тому же, добавил Цимбалюк, на пропагандистском телеканале RT (Russia Today) и вовсе распространили ложную информацию, согласно которой теперь, в связи с началом действия безвизового режима, Украину заставят принимать у себя сирийских беженцев.
Отметим, что в сети Интернет в течение сегодняшнего дня появляются фото- и видеосюжеты о том, как встречают украинских граждан в странах ЕС, прибывших после вступления в силу решения о безвизе для Украины.