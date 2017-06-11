На Закарпатті український та словацький президенти відкрили «двері до ЄС»

Прогрес України в реформах наближає перспективу її членства в Європейському Союзі. Як інформує replyua.net, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні, 11 червня, під час церемонії з нагоди введення безвізового режиму з ЄС разом з президентом Словаччини Андреєм Кіскою в Закарпатській області. Глава української держави наголосив, що для отримання безвіза України провела величезні реформи. «Ми спільними зусиллями змінили країну, а наші партнери з Європи стримали своє слово», - сказав він.
За словами Порошенка, «сьогодні кожен українець може і має можливість випити фантастичну каву в Братиславі чи полетіти лоукостом до Варшави, а також відвідати Віденську оперу. «Зі свого боку, ми запустили нові поїзди до наших сусідніх європейських країн. Разом з Прикордонною та Митною службою спільно облаштовуємо пункти пропуску і зробимо єдиний контроль з нашими партнерами у Словаччині, Угорщині, Румунії та Польщі як символ дружби і довіри між нашими країнами», - додав він.
Порошенко також звернувся зі словами подяки до президента Словаччини за підтримку територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України і реформ. Андрій Кіска в свою чергу закликав Україну не зупинятися на шляху реформ після введення безвізового режиму з Євросоюзом.