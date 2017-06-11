На честь безвізу МАУ розпродує 30 тисяч квитків до Європи

Сьогодні, 11 червня, Національна авіакомпанія МАУ почала проводити одноденний розпродаж 30 тисяч авіаквитків в Європу на честь введення безвізового режиму для громадян України для поїздок в ЄС. Як інформує replyua.net, мінімальна вартість авіаквитків буде стартувати від 763 грн. в один бік чи від одна тисяча п'ятсот двадцять шість грн. туди-назад враховуючи обов’язкові збори.
Акційні квитки МАУ можна буде придбати на прямі рейси з Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Вінниці та Чернівців в міста Європи, які виконуються в період з 12 по 30 червня 2017 року включно. Можливість придбання квитків до ЄС надається тільки на сайті МАУ.
Зазначимо, що з 11 червня українці, які користуються дійсними біометричні паспорти, зможуть відвідувати без отримання візи 22 держави ЄС, котрі входять до Шенгенської зони (Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди , Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція), чотири держави ЄС, що не входять в Шенген (Болгарія, Кіпр, Румунія і Хорватія), а також чотири держави, що не входять в ЄС, але є учасниками Шенгенської угоди (Ісландія, Ліхтенштейн , Норвегія, Швейцарія).