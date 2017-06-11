Синоптики предупредили о похолодании в Украине

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, завтра, 12 июня, погодные условия в стране будут формироваться под влиянием умеренно-теплой воздушной массы со снижением относительной влажности воздуха, сообщает replyua.net. Отмечается, что в дневные часы ожидаются временами дожди на западе и северо-востоке Украины. Скорость юго-западного ветра будет колебаться в пределах 5-10 метров в секунду. Температурные показатели в ночное время будут составлять от 11 до 16 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла, на юге страны 24-29 со знаком «плюс».
Без осадков пройдет первый рабочий день в Киеве. Ночью столбики термометра покажут от 14-16, днем 24-26 градусов тепла.
Дождливая погода ожидается в Украине во вторник, 13 июня. За исключением Прикарпатья и Закарпатья ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, не исключаются и грозы. Ветер юго-западного направления скоростью от 7 до 12 метров в секунду местами будет порывистым, в пределах 15-18 метров в секунду. Ночью температура составит 11-16 тепла, в южной части страны – от 17 до 19 градусов тепла. В дневные часы на юге Украины и в районе Азовского моря будет 24 – 29 градусов тепла, в остальных регионах – от 21 до 26 тепла.