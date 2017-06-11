Порошенко рассказал о еще одном большом преимуществе безвиза

Глава украинского государства Петр Порошенко сегодня заявил, что отныне у Украины увеличилось количество аргументов для присоединения к Евросоюзу, информирует replyua.net, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».
«Хотел бы отметить: чем больше наша страна сможет показать прогресс в процессе проведения реформ, тем больше я, как президент, и украинский народ будем иметь аргументов для предоставления Украине членства в Евросоюзе. Как известно, согласно статье 49-й Римского статута Украина – это европейское государство», - отметил Петр Порошенко. К тому же, он подчеркнул, что отныне страна «окончательно уйдет из прошлого советских времен и вернется в европейскую семью».
«По состоянию на сегодняшний день владельцами украинских биометрических паспортов являются более четырех миллионов граждан нашей страны. И у них отныне нет потребности в оформлении каких-то виз, волоките с бумагами, стоять в очередях. Также более ценным становится украинский паспорт», - считает Петр Порошенко. Как известно, уже с сегодняшнего дня граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут безвизово посещать страны Шенгенской зоны.