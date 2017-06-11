Дипломат: Запад должен понимать, что сегодня у них холодная война с РФ, но, если ничего не предпринимать, то завтра будет горячая, как у нас



Несмотря на то, что президент



По его словам, то, что сейчас происходит в США, то это, собственно, сигнал для всех. Если будет доказано, что Россия таки повлияла на результаты выборов, то, вполне возможно, в Америке нужно будет ждать очень серьезных политических изменений. Если будет констатировано, что россияне просто вмешались, но это вмешательство не было столь серьезным, что оно повлияло на результаты – другая ситуация. Но в первом случае импичмент будет светить президенту достаточно ярко. Поэтому для всех это очевидный факт вмешательства. Европейцы уже тоже просыпаются и просыпаются быстрее и быстрее.



Владимир Огрызко считает, что своей агрессивной политикой Россия себя на самом деле еще больше изолирует от внешнего мира. «С другой стороны, это дает нам очень хороший шанс обратиться к нашим западным партнерам и сказать: дорогие друзья, видите, у нас война горячая, а у вас пока холодная, гибридная, но если вы будете вести себя таким же образом, то они дойдут и к вам, они будут манипулировать вашими гражданами, их голосом, их мыслями и так далее. Итак, нужно объединять усилия и останавливать эту угрозу, иначе будет поздно что-то предпринимать», – резюмировал дипломат.

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Горячая тема: Российский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам Несмотря на то, что президент США Трамп призвал Украину и Россию примириться процесс прозрения на Западе идет и он идет все быстрее и быстрее. Если мы проанализируем то, что сейчас говорят западные политики, дипломаты, общественные деятели, то они все больше и больше понимают, что Россия – это угроза, угроза не теоретическая, а угроза практичная для каждой из этих стран. Такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал известный украинский дипломат Владимир Огрызко.По его словам, то, что сейчас происходит в США, то это, собственно, сигнал для всех. Если будет доказано, что Россия таки повлияла на результаты выборов, то, вполне возможно, в Америке нужно будет ждать очень серьезных политических изменений. Если будет констатировано, что россияне просто вмешались, но это вмешательство не было столь серьезным, что оно повлияло на результаты – другая ситуация. Но в первом случае импичмент будет светить президенту достаточно ярко. Поэтому для всех это очевидный факт вмешательства. Европейцы уже тоже просыпаются и просыпаются быстрее и быстрее.Владимир Огрызко считает, что своей агрессивной политикой Россия себя на самом деле еще больше изолирует от внешнего мира. «С другой стороны, это дает нам очень хороший шанс обратиться к нашим западным партнерам и сказать: дорогие друзья, видите, у нас война горячая, а у вас пока холодная, гибридная, но если вы будете вести себя таким же образом, то они дойдут и к вам, они будут манипулировать вашими гражданами, их голосом, их мыслями и так далее. Итак, нужно объединять усилия и останавливать эту угрозу, иначе будет поздно что-то предпринимать», – резюмировал дипломат.