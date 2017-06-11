Біля Львова вчергове горіло Грибовицьке сміттєзвалище

Неподалік Львова, на Грибовицькому сміттєзвалищі вчергове виникла пожежа, інформує replyua.net. За інформацією Facebook співробітників Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації (ЛОДА), пожежа виникла напередодні, 10 червня, близько 18.20.
«Вогонь знищив сміття на площі 10 м2. Локалізувати пожежу вдалося о 18.53, ліквідовано о 19.15 завдяки силам двох пожежних підрозділів у складі 9 осіб та 2 одиниць техніки», – зазначається у повідомленні ЛОДА. Того ж дня близько 12.50 також виникла пожежа на сміттєзвалищі у місті Броди. «Вогнем знищено сміття на площі 20 м2. Пожежу ліквідовано о 14.41 силами одного пожежного підрозділу у складі 4 осіб», – зазначили в облдержадміністрації.
Як відомо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі виникла масштабна пожежа. Коли завершилося її гасіння, під час збору пожежно-технічного обладнання трапився зсув сміття, під яким опинилися троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства «Збиранка». Наступного дня, 31 травня, мертвими було знайдено троє рятувальників. Прокуратура Львова у серпні того ж року завершила перший етап слідства щодо трагедії на Львівському сміттєзвалищі.