У ГПУ розповіли про успіхи боротьби з корупцією

Протягом минулого тижня правоохоронні органи України затримали одинадцять корупціонерів, «у активі» яких виявлено хабарів на загальну суму в 5 004 500 доларів. Як передає replyua.net, про це повідомило інформаційне агентство «Українські національні новини» з посиланням на дані Генерального прокурора країни Юрія Луценка, надані на його сторінці в соціальній мережі Facebook.
Згідно з інформацією генерального прокурора, в трьох великих містах країни - Києві, Харкові та Одесі - поліція затримала трьох хабарників, які пропонували за винагороду в 70 000 доларів влаштувати на посаду керівника одного з державних сільськогосподарських підприємств в Харківській області. Крім того, правоохоронці затримали також начальника відділу попередніх приватизаційних процедур Міністерства аграрної політики України.
В цілому, протягом одного тижня затримано одинадцять корупціонерів. Загальний обсяг хабарів, які проходили через них, склав 5 004 500 доларів і 155 000 гривень, зазначається на сторінці Юрія Луценка в Facebook. Одне ж з найгучніших затримань відбулося в середу, 7 червня, в Києві. Того дня представники генеральної прокуратури спільно з співробітниками Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України заарештували співробітницю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час отримання нею хабара у розмірі 5 мільйонів гривень.