Робота Південнодонбаського водогону зупинена, ремонт займе тривалий час

Через постійні бойові дії знеструмленою виявилася насосна станція першого підйому Південнодонаського водогону. Як інформує replyua.net, про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter. У відповідності до повідомлення, перестали працювати одразу два вводи.
Крім того, зазначається, що під загрозою водопостачання Червоноармійського, Волноваського, Добропольського районів, а також Маріуполя. Є руйнування будівель та споруд.
Як стало відомо, 8 червня внаслідок бойових дій у Ясинуватському районі поруч з селом Василівка на непідконтрольній території відбулося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь). В цілому, ситуація на Донбасі продовжує залишатися складною: проросійські найманці грубо порушують Мінські домовленості та використовують важке озброєння. За останню добу загинуло четверо українських військовослужбовців.