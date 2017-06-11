Перший «безвізовий потяг» вирушив з Києва до Перемишля

На своїй сторінці у соцмережі Facebook віце-прем’єр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що з української столиці до польського Перемишля сьогодні вранці вирушив перший «безвізовий потяг», пасажирами якого стали активісти, експерти та журналісти. Про це передає replyua.net.
«Вкотре і вкотре - від президента України, урядовців усіх трьох пост-Майданних урядів з особливою заслугою зовнішньополітичного відомства та Мін'юсту, депутатів Верховної Ради України, громадських організацій та журналістів - до наших партнерів у Європейському союзі – хочу всім подякувати за проведену роботу та досягнення мети! Віднині ми повинні виконувати нові завдання, тому #безвіз точно не привід розслаблятися!», - написала вона.
В цілому, учасниками першої символічної безвізової до ЄС стали сорок громадських активістів, аналітиків, експертів, митців і журналістів. Усі вони приклали чимало зусиль для скасування Європою віз для України. Вже на польській території потяг буде зустрічати посол України в Польщі Андрій Дещиця та колишній депутат Європарламенту Павєл Залєвський.