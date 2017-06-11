Окуєва опублікувала медичну виписку Осмаєва (фото)

Аміна Окуєва, доброволець АТО з Чечні, на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікувала виписку з медустанови, яку видали її чоловікові Адаму Осмаєву. Про це інформує replyua.net.
«Перед випискою Адама я поспілкувалася з оперувати його хірургом. Дізнавшись, що я теж хірург, хоч і не практикуючий на даний момент, він розповів мені у всіх деталях хід операції. Він додав, що на момент надходження Адам був практично без тиску (вкрай важкий стан). І втратив крові, як з’ясувалося, навіть більше, ніж говорили спочатку, - написала Окуева. Крім того, хірург, який оперував Осмаєва, сказав Окуевой, що при таких пораненнях все могло бути набагато гірше. Я в свою чергу висловила своє захоплення професіоналізмом і віртуозністю хірургів. А Адаму хірург сказав, що такий результат при подібному пораненні - від Бога», - зазначила Аміна Окуева.
Варто нагадати, що 1 червня в Києві кілер під виглядом журналіста вчинив замах на Осмаєва, однак Окуева вогнем вистрелила у зловмисника та завдала йому важке поранення. Правоохоронцями було встановлено, що між замахом на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву і владою Росії є зв'язок. Про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.