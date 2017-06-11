Володимир Кличко і Оксана Марченко стали хрещеними батьками доньки Шуфрича

Відомий український боксер Віталій Кличко та не менш відома телевізійна ведуча Оксана Марченко у приміщенні Києво-Печерської Лаври похрестили доньку Нестора Шуфрича Марусю. Як передає replyua.net, серед гостей цієї урочистої події була стиліст телеканалу «1 + 1» Ольга Слонь. Власне, саме вона і поділилася новиною зі своїми друзями в соціальній мережі Facebook, повідомляє Jetsetter.
Варто нагадати, що хрещеними дочки Оксани Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука Дар'ї є президент Росії Володимир Путін та дружина глави російського уряду Світлана Медведєва. Києво-Печерську Лавру також обрав і Володимир Кличко для хрещення своєї з Хайден Панеттьєрі дочки Кайі-Євдокії.
Батьком Володимир Кличко став 9 грудня 2014 року. Протягом кількох днів боксер намагався приховати факт народження дитини, проте вже через чотирнадцять днів після знаменної події Кличко і Панеттьєрі показали новонароджену доньку. «Ми з радістю підтверджуємо, що у нас народилася дочка: Кайя Євдокія Кличко. Вона народилася 9 грудня і добре себе почуває», - написав Володимир Кличко на своїй сторінці у мікроблозі Twitter.