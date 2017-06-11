Российский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Наличие очень большого контраста между богатством и бедностью в Украине шокировало известного российского журналиста Леонида Парфенова. Как передает replyua.net, об этом он рассказал в прямом эфире телевизионного канала ZiK.
«У вас в глаза явно бросается, и никак не выходит из головы, столь значительный контраст межу бедными и богатыми. Это еще хуже, чем в России. Элиты просто страшно безответственны! 15 лет назад мне пришлось увидеть в Киеве бутик «Бриони», которого в российской столице не было. Кому в Киеве нужны мужские костюмы за пять тысяч?»,- с возмущением сказал ведущий. В особенности Парфенова сильно удивило, что на дорогах Киева так много дорогих автомобилей. «Меня просто оторопь пробирает. С такими дорогами – и столько весьма дорогих автомобилей. В Киеве по разбитым дорогам ездят такие тачки»,- подчеркнул российский журналист. Он уверен, что территориям, подконтрольным украинской власти, нужно показать Донбассу свои успехи в экономике.
«Было бы хорошо, если бы центральная и западная Украина показала более существенные достижения в этом соревновании за поддержку людей, тогда картина была бы совсем иной. Тогда не только в Луганске и Донецке завидовали Львову, Харькову, Одессе и Киеву, но и в Москве и Питере», - уверен Парфенов.