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Обострение на Донбассе: за минувшие сутки погибло четверо украинских военных

Обострение на Донбассе: за минувшие сутки погибло четверо украинских военных
На Донбассе пророссийские террористы существенно активизировали обстрелы, вследствие чего сразу четверо защитников территориальной целостности Украины погибли. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию, размещенную на Facebook-странице штаба антитеррористической операции.

Отмечается, что когда наступили сумерки, враг с большей интенсивностью начал пользоваться артиллерией, в частности теми системами, которые нельзя использовать в соответствии с Минскими договоренностями. «В течение последних 24 часов незаконные вооруженные формирования нанесли 73 удара по позициям украинских военных в районе проведения боевых действий. От полученных ранений из минометов четверо украинских военнослужащих погибли, из которых трое - в связи с попаданием мины. Более того, четверо представителей ВСУ были ранены различной степенью тяжести. Еще трое были доставлены в больницы с боевыми травмами», - подчеркивается в сообщении пресс-центра АТО.

Также известно, что боевики стреляли из оружия по всех направлениях. «В приморских районах подконтрольные России террористы открывали огонь 29 раз», - сказано в тексте сообщения.
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