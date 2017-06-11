Київ проводить переговори з Брюсселем щодо скасування мобільного роумінгу

Глава української держави Петро Порошенко повідомив, що Київ веде переговори з Євросоюзом про скасування плати за мобільний роумінг, передає replyua.net. «Я хотів би відкрити ще одну приємну новину: в моїх переговорах з керівництвом Європейського союзу і з лідерами країн-членів ми почали боротьбу за скасування плати за роумінг для українців на території ЄС», - наголосив президент на святковому концерті з нагоди запуску безвізового режиму з ЄС в суботу в Києві.
Крім того, український президент зазначив, що також ведеться робота щодо введення доступних транспортних сполучень між Україною та ЄС, залучення лоукостів, збільшення здібностей прикордонних пунктів пропуску.
На думку Порошенка, досить символічним є той факт, що безвізовий режим України з Євросоюзом вступить в силу напередодні Дня Росії, який відзначається 12 червня. «Навколо нас чудове літо, а відчуття - ніби дивне і передноворічне. За кілька годин годинник проб'є дванадцять, і омріяний безвізовий режим для громадян України з Європейським союзом - стартує! На мою думку, насправді це значно більше, ніж початок нового року, оскільки всі ми, український народ і вся Україна, вступаємо в іншу історичну епоху. Цією подією ознаменовується остаточний розрив нашої держави з Російською імперією, а українського демократичного світу - з авторитарним «руським міром»», - сказав Порошенко.