Безвіз для України почав діяти

Україна зробила черговий реальний крок на шляху до Європи - сьогодні, 11 червня, з півночі почав діяти безвізовий режим для в'їзду громадян України в 26 країн Євросоюзу і ще 4 асоційовані з шенгенською зоною країни. Про це інформує replyua.net.
О 00:00 українці змогли без віз в'їхати в 8 країн - це ті держави, які знаходяться з Україною в одному часовому поясі. Решта країн відкриються для українців після настання в них за місцевим часом півночі. Вже на ранок сьогоднішнього дня всі 32 держави приймають без зайвих формальностей громадян України, які мають біометричні паспорти. За словами президента Петра Порошенка, цей документ вже оформили понад 4 мільйони українців.
Варто зазначити, що Україна могла отримати безвізовий режим з ЄС ще в листопаді минулого року, проте міграційний криза - навала сотень тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу і з Північної Африки - пригальмувала цей процес на півроку. Перші громадяни України вже перетнули кордон з ЄС відповідно до безвізового режиму. Наприклад, на пункті пропуску Чоп-Захонь першою до Угорщини в'їхала мешканка Закарпаття Ірина Бреза. Угорські прикордонники сердечно привітали в її особі весь український народ з початком роботи безвізу.