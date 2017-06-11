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Швеція профінансує для України проект про гендерну рівність

Швеція профінансує для України проект про гендерну рівність
В суботу, 10 червня було підписано угоду, якою передбачено, що шведський уряд профінансує проект «Гендерна рівність в національних реформах і встановленні миру і безпеки в Україні», інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Відповідний документ ухвалили заступниця генерального секретаря ООН Фумзілє Мламбо-Нгкука, яка також опікується програмою «ООН Жінки», та посол Швеції в Україні Мартін Хагстром. Інформацію про цей проект оприлюднила Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка є віце-прем’єр-міністром України з питань євроінтеграції. Зазначається, що для цього проекту виділять 5 мільйонів євро. Він передбачений на наступні 4 роки. Кошти підуть на підтримку діяльності нового офісу урядового уповноваженого, що займатиметься питаннями гендерної політики. Крім того, частина коштів потрібна на реалізацію національного плану дій в Україні «Жінки, мир, безпека».

Фумзілє Мламбо-Нгкука, підписуючи угоду зазначила, що «міжнародні структури розуміють, що народ України не може повноцінно самостійно впоратись з подібними докорінними реформами, якими передбачено роботу на зміну суспільної свідомості і руйнування гендерних стереотипів й упереджень, які існують в суспільстві, саме тому іноземні партнери зголосилися допомогти та підтримати Україну на цьому шляху».
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