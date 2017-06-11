У Міненерго назвали дату, коли Україна буде здатна імпортувати газ з Норвегії

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості повідомили, що вже за 5 років Київ матиме технічну змогу імпортувати норвезький газ, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднив радник керівника профільного міністерства Максим Білявський. Він зазначив, що це буде можливо завдяки успішній реалізації проекту «Балтійський трубопровід». Напередодні було підписано відповідний Меморандум між Польщею та Данією, яким передбачається подальше співробітництво країн в області газової інфраструктури з можливістю забезпечити прямі поставки газу з Норвегії на територію Данії та Польщі.
Слід відмітити, що Балтійський трубопровід має надати можливість в майбутньому відмовитись від російського газу та замінити його норвезьким. Польський прем’єр-міністр Беата Шидло раніше називала цей проект переломним. Передбачається, що довгостроковий контракт між Польщею та Росією має завершиться в 2022 році, опісля планується, що газопостачання буде покладатись в основному на так звані «Північні ворота», які з’єднуватимуть трубопроводом Норвегію та Даніюдо узбережжя Польщі.