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Київ почав переговори з ЄС щодо скасування плати за роумінг

Київ почав переговори з ЄС щодо скасування плати за роумінг
Українська влада почала активний етап переговорного процесу з Європейським Союзом щодо можливості скасувати плати за мобільний роумінг, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку інформацію оприлюднив український президент Петро Порошенко в своїй промові на святковому концерті з нагоди офіційного введення безвізу з Євросоюзом. Президент назвав цю звістку приємною новиною і додав, що він веде перемовини з лідерами держав-членів Європейського Союзу не лише щодо роумінгу, а й з питань, які стосуються можливості ввести доступне транспортне сполучення між територією України та країнами Європейського Союзу. Порошенко підкреслив, що крім цього, Київ почав активну роботу над залученням лоукостів та модернізацією контрольно-пропускних пунктів на кордоні між Україною та державами ЄС.

Варто нагадати, що безвізовий режим почне працювати вже 11 червня. Щоправда запуск безвізу відбудеться в 4 етапи відповідно до різниці в часі між окремими країнами. Українські прикордонники заявили, що вони повністю готові до безвізу, а також на контрольних пунктах пропуску додатково працюватимуть фахівці з країн ЄС, які допоможуть в консультації туристів.
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