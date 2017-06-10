Київ почав переговори з ЄС щодо скасування плати за роумінг

Українська влада почала активний етап переговорного процесу з Європейським Союзом щодо можливості скасувати плати за мобільний роумінг, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію оприлюднив український президент Петро Порошенко в своїй промові на святковому концерті з нагоди офіційного введення безвізу з Євросоюзом. Президент назвав цю звістку приємною новиною і додав, що він веде перемовини з лідерами держав-членів Європейського Союзу не лише щодо роумінгу, а й з питань, які стосуються можливості ввести доступне транспортне сполучення між територією України та країнами Європейського Союзу. Порошенко підкреслив, що крім цього, Київ почав активну роботу над залученням лоукостів та модернізацією контрольно-пропускних пунктів на кордоні між Україною та державами ЄС.
Варто нагадати, що безвізовий режим почне працювати вже 11 червня. Щоправда запуск безвізу відбудеться в 4 етапи відповідно до різниці в часі між окремими країнами. Українські прикордонники заявили, що вони повністю готові до безвізу, а також на контрольних пунктах пропуску додатково працюватимуть фахівці з країн ЄС, які допоможуть в консультації туристів.